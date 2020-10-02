Останки нескольких человек нашли в поле в Ленинградской области

Человеческие останки обнаружили в поле в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Тосненском районе Ленинградской области обнаружили человеческие останки. В 14:45 часов в четверг, 1 октября 2020 года, техник одного строительного управления позвонил в полицию и рассказал, что нашел кости похожие на человеческие. На место незамедлительно выехали правоохранители.

- Находку мужчина сделал во время ремонта рефрижератора, расположенного в поселке Тельмана у дороги на поселок Красный Бор. Кости лежали в 300-400 метрах в поле, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские нашли на месте 13 костных останков. Предположительно среди них четыре бедренные кости, три большеберцовые, одна локтевая и четыре малоберцовые кости. Специалисты считают, что это останки времен Великой Отечественной войны.

Все кости были собраны и направлены в морг города Тосно для исследования.