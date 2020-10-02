Пассажирские перевозки на Октябрьской железной дороге упали в сентябре на 16,6%

Падение пассажиропотока в сентябре на ОЖД составило 16,6%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на железнодорожный перевозках. Вся транспортная индустрия недосчиталась большого числа пассажиров и понесла серьезные убытки. Только в сентябре2020 года падение пассажирских перевозок на октябрьской железной дороге превысило 16%.

- В сентябре 2020 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 12,4 млн пассажиров, что на 16,6% ниже уровня сентября 2019 года, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Сильнее всего упал пассажиропоток на отправлениях дальнего следования. С вокзалов за месяц отправились 1,1 млн человек (-31,6%), на пригородном сообщении результат чуть лучше - поездки совершили 11,3 млн пассажиров, что означает падение на 14,7%.

Но все это еще неплохо на фоне общегодового результата по итогам девяти месяцев. С января падение перевозок по вокзалам ОЖД составило 30,2% (отправлено 88,6 млн пассажиров).

На дальних направлениях -44%, на пригородных поездах - 28,2%.