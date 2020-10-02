Еще 30 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге

Более 30 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост заражения коронавирусом. Горожане продолжают массово сдавать анализы, чтобы вовремя выявить наличие вируса. По данным Смольного на пятницу, 2 октября 2020 года, за последние сутки были обследованы более 30 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30687 человек. Под медицинским наблюдением находится 2683 человека. Из них 35 - в обсерваторе, 518 - контактные, 2130 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

В последнее время в Петербурге число зараженных коронавирусом продолжает расти. Постепенно ежедневный прирост близится к 300 новым пациентам за сутки.

С начала пандемии в Северной столице уже заболели более 43,3 тысяч человек, из них выздоровели более 29 тысяч пациентов. Жертвами коронавируса стали 2,9 тысяч горожан.