У школьника из Колтушей угнали электросамокат, пока он был на уроках

Электросамокат украли от школы в Колтушах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Любимого электросамоката лишился 12-летний школьник из Колтушей. Свое транспортное средство ученик местной школы прицепил на цепь и замок у лестницы учебного заведения, но это не помогло спасти модный гаджет от злодеев.

- В полицию Всеволожского района поступило заявление от мужчины 1980 года рождения о том, что 29 сентября от Колтушской средне-образовательной школы на улице Быкова в деревне Старая у его сына был украден электросамокат YAMATO, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам заявителя, последний раз самокат видели в 12:00 рядом со школой. Кто и как смог перебить цепь и украсть с территории школы дорогостоящий колесный гаджет, сейчас выясняют стражи порядка.

Сейчас по факту заявления идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Отметим, что стоимость такого самоката составляет от 15 до 20 тысяч рублей.