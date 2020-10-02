Больше трех тысяч человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Уже больше трех тысяч петербуржцев стали жертвами коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург опять стал лидером печального рейтинга по числу умерших от коронавируса в суточном выражении. За минувшие 24 часа Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи подтвердили гибель еще 32 пациентов. А общее число жертв превысило уже три тысячи.

- По состоянию на 10:50 2 октября количество жертв коронавируса в Санкт-Петербурге выросло на 32 случая и достигло 3004 человек, - сообщает Информационный центр Оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19» в России.

По общему числу умерших Петербург занимает второе место после Москвы, где при вдвое большем населении скончались 5282 человека. А по суточному приросту летальных исходов, город на Неве даже опережает столицу - 32 случая против 28.

Отметим, что резко выросла и суточная заражаемость. На 2 октября в Петербурге подтверждены еще 302 случая заражения. Выздоровел при этом только 151 пациент. В активном состоянии болезни находятся уже 11 236 горожан.