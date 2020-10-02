Сирены завыли в Санкт-Петербурге утром 2 октября

Сирены системы оповещения зазвучали в Петербурге утром 2 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Громкие завывания сирен перепугали жителей Санкт-Петербурга утром 2 октября. Ничего не подозревавшие горожане вздрагивали и смотрели по сторонам, услышав громкий рев. Впрочем, наиболее информированные петербуржцы знали, что беспокоиться не о чем - это лишь проверка городской системы оповещения.

- В период с 11:30 до 11:40 на всей территории Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, - предупреждали заранее в петербургском управлении МЧС.

Информация о проверке одновременно с, собственно, проверкой шла по теле- и радиоканалам, а также по внутренним системам оповещения и связи городских предприятий.

В течение утра и дня, с 11:00 до 13:00 такая же проверка пройдет и в Ленинградской области. Жителей региона также предупреждали заранее, что пугаться рева сирен не стоит.

Отметим, что тестирование системы оповещения региональные управления МЧС проведут 2 октября по всей России.