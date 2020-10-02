Охота ладожских нерп попала на видео

На видео попала охота нерп в Ладоге Фото: принтскрин видео.

Специалисты из Фонда друзей балтийской нерпы сняли с воздуха, как ластоногие охотятся в Ладоге. В пятницу, 2 октября 2020 года, зоозащитники опубликовали в социальной сети видео, снятое с помощью квадрокоптера. На нем десятки животных ныряют в воду, а вокруг снуют чайки в надежде перехватить рыбку.

- Сейчас мы плотно занимаемся коптероводством и определяем границы, позволяющие получать интересующую нас информацию и не причинять животным беспокойства во время отдыха. Начнем мы с ладожских нерп. На первом видео вашему вниманию представляются первые воздушные съемки охоты нерпы на косяк мелкой рыбы. Сможете сосчитать всех охотящихся нерп?, - поделились видео в фонде.

Подписчики попытались разглядеть животных. Однако их оказалось так много, что сосчитать всех не удалось.

- Их там десятка два, - отметили подписчики.

Специалисты отметили, что это для первая воздушная съемка охоты. В будущем они будут чаще выкладывать подобные видео.