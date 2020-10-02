Беглов и Дрозденко обсудили взаимодействие субъектов на время пандемии коронавируса

Петербург и Ленобласть обсудили взаимодействие во время пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 2 октября 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили вопросы взаимодействия в период распространения коронавирусной инфекции.

- Главы субъектов рассмотрели возможность увеличения коечного фонда и охвата тестированием, - рассказали в администрации 47-го региона.

На данный момент для оказания помощи больным COVID-19 Ленинградской области развернуты 866 коек, из них свободны 14 процентов. В случае необходимости регион готов в течение 24 часов увеличить количество мест в больницах для пациентов с коронавирусом. В Петербурге больных с коронавирусной инфекцией принимают на 4076 койках, на текущий момент свободны 12,4 процентов мест.

Напомним, что в Петербурге за последние сутки заболели еще 302 человека, в области - 77 человек.