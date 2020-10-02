Схожесть останков мужчины, найденных в Лахте и ноги из Егатерингофки, установило следствие

Части тела, найденные в Лахте и в Екатерингофке, могут принадлежать одному человеку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи установили схожесть останков мужчины, найденных у яхт-клуба в Лахте с ногой, которую неделей ранее выловил рыбак из Екатерингофки. По предварительным данным, части тела могли принадлежать одному человеку, однако точный ответ даст лишь генетическая экспертиза.

- Эксперты отметили схожесть следов распила тела на найденной тазобедренной части и туловища, а также их пропорциональность друг к другу, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что мешок с грудной клеткой был найден на берегу Финского залива у яхт-клуба на Береговой улице 29 сентября. А 21 числа в Екатерингофке рыболов обнаружил похожий мешок для строительного мусора, в котором лежала бедренная часть ноги и утяжелитель - ротор от двигателя.

Сейчас расследованием дела занимаются сотрудники Следственного комитета, производство возбуждено по статье «Убийство».