Масштабный рейд прошел на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Полиция провела масштабный профилактический рейд на улице Рубинштейна Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 1 октября 2020 года, на главной барной улице Санкт-Петербурга - Рубинштейна - полиция провела масштабный рейд. Участковые проверили жилой сектор, бизнес-центры, магазины и торговые точки. Основная цель рейда — выявление квартир, сдаваемых в аренду нелегально в обход налогового законодательства, а также лиц, незаконно пребывающих на территории Санкт-Петербурга.

- Правоохранители проверили 33 дома. В одном из них выявлен мини-отель, законность которого вызвала сомнение. Также были установлены 45 квартир, сдаваемых в поднаем. Законность арендных отношений в настоящее время проверяется, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Оказалось, что четыре квартиры незаконно сдаются иностранным гражданам. Также 12 мигрантов нелегально находятся в России. По итогам осмотра жилых домов было выявлено 14 технических помещений необорудованных должным образом, что создает возможность для несанкционированного проникновения в чердачные и подвальные помещения.