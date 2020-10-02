«Гонщик» протаранил семь машин на Парнасе

"Гонки" одного и невнимательность другого привели к массовому ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП на ровном месте произошло на Парнасе. В кармане дороги на улице Федора Абрамова водитель черной «КИА Оптима» не заметил выезжавшую со двора белую «Шкоду», врезался в нее, а потом рикошетом влетел в припаркованные машины. Очевидцы аварии утверждают, что скорость в этот момент у «Киа» была очень приличной.

- В кармане вдоль улицы Федора Абрамова любитель погонять на «Киа» не заметил выезжающую со двора «Шкоду» и протаранил еще шесть машин, - пишут свидетели произошедшего в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, несмотря на масштаб аварии и количество пострадавших автомобилей, все повреждения достались «железу», а из людей никто травм не получил.

Что касается виновников ДТП, то их установят сотрудники Госавтоинспекции. А пользователи соцсетей отмечают, что по правилам, именно водитель «Шкоды» был обязан пропустить транспорт, так как выезжал на дорогу с прилегающей территории.