Депутаты Санкт-Петербурга обсудили реализацию программы «Чистое небо»

В ЗакСобрании Петербурга обсудили реализацию программы "Чистое небо". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Петербурга обсуждают реализацию программы «Чистое небо». Этот проект запустили еще в 2017 году – он был призван очистить Невский проспект от нависающих проводов. Однако до конца избавиться от «паутины» не удалось. В последнее время о программе «Чистое небо» в Петербурге говорят все чаще. Вернуться к проблеме очистки центра города от проводов решили и в Законодательном собрании. Заседание по этому вопросу провела рабочая группа под руководством депутата Сергея Никешина.

– По мнению рабочей группы, должен быть установлен запрет на использование фасадов зданий для размещения над улицами, набережными, озелененными территориями воздушных линий связи, – отмечают в пресс-службе ЗакСа.

Кроме того, депутаты обсудили, что необходимо разработать порядок действий при нарушении этого запрета. То есть нужно разобраться, как выявлять и демонтировать сами провода, которые нелегально могут быть размещены. Этим вопросам рабочая группа посвятит и ближайшие заседания.