Троих подозреваемых в похищении человека задержали в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали троих мужчин, которые похитили человека в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полицейские Санкт-Петербурга оперативно задержали подозреваемых в похищении человека. В девять часов вечера 29 сентября 2020 года в отделение Центрального района поступило сообщение о том, что Дегтярной улице несколько граждан избили мужчину и силой посадили его в красный автомобиль "Фольксваген". Правоохранители незамедлительно устроили план "Перехват".

- Уже через три часа полицейские нашли похитителей и их жертву. Они прятались Всеволожском в коттеджном поселке в строительном вагончике, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Потерпевшим оказался 23-летний парень одной из стран Средней Азии. После освобождения его отправили в больницу.

Среди подозреваемых - трое мужчин в возрасте от 23 до 34 лет. Они подрабатывали на стройке разнорабочими и решили потребовать 127 тысяч рублей в счет долга у своего "коллеги". Силой посадив свою жертву в машину, его вывезли в вагончик, где избивали и требовали денежные средства.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Мужчины сейчас находятся под стражей.