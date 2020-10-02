17-летняя девушка из ракетницы выстрелила в молодого мужчину в Купчино

17-летняя жительница Купчино гуляла по улице с ракетницей в кармане. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Фрунзенского района задержали 17-летнюю девушку, которая выстрелила в мужчину из ракетницы. Все произошло во время массовой драки, которую устроили купчинские подростки.

- 30 сентября 2020 года у торгового комплекса на Балканской площади произошел конфликт между группой несовершеннолетних и 19-летним молодым человеком, в ходе которого было применено сигнальное пусковое устройство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правда, меткость подвела юную амазонку и в цель она не попала. Потерпевший отделался ссадинами и ушибами. Компанию подростков удалось задержать. при обыске у них изъяли балаклаву - лыжную маску с прорезью для глаз, нож и кастет. Всем нападавшим было по 16-17 лет.

Всех их кроме девушки передали под расписку родителям, а любительница пострелять из ракетницы останется в изоляторе до избрания ей меры пресечения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ответственность по ней - до пяти лет лишения свободы.