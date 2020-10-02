Санкт-Петербург и Ленобласть договорились создать единого «мусорного» оператора

Петербург и Ленобласть создадут единого оператора по работе с отходами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились о создании единого оператора по переработке отходов. Обращение, поданное главой 47 региона в адрес президента России, одобрили в Кремле. Теперь проект могут начать реализовывать.

- Возможность стать учредителями нового акционерного общества рассматривают: Санкт-Петербург (имущественный взнос), Ленинградская область (имущественный взнос), Банк ВТБ (финансовое участие), ПАО Интер РАО (финансовое участие), - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Известно, что область в качестве взноса предоставит земельные участки, на которых будут построены перерабатывающие предприятия. Чем именно поучаствует Петербург, пока не сообщается.

Напомним, что проблема обращения с бытовыми отходами не раз поднималась в городе и области. Последняя была не в восторге от гор мусора, поступающих на полигоны из Петербурга. В итоге было решено создать единый подход и создать одного оператора для петербургской агломерации.