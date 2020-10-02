Два подростка с расстройствами в одних пижамах сбежали из психиатрической больницы в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает двух подростков, сбежавших из психиатрической больницы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает двух 15-летних подростков, сбежавших из психиатрической больнице в Приморском районе. Мальчики пропали вечером в пятницу, 1 октября 2020 года. Куда они ушли, не известно.

- Ребята отогнули решетку на окне на первом этаже и выбрались через него, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У одного из беглецов психопатоподобный синдром, у второго - социализированное расстройство поведения. Для общества опасности они не представляют.

Один из мальчиков был одет в серую пижаму в клетку и резиновые тапки черного цвета. На втором также пижама, только белая, красный халат и матерчатые черные тапки.

О местонахождении ребят на данный момент ничего не известно. Один из них живет в Петроградском районе на улице Большая Зеленина, другой в воспитательном доме Кировского района.