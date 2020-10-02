Более 2 тысяч жителей Ленобласти лечились от коронавируса в Санкт-Петербурге

Более двух тысяч жителей Ленинградской области получили лечение от КОВИД-19 в петербургских стационарах Фото: Олег ЗОЛОТО

За время пандемии более 2 тысяч жителей Ленинградской области получили лечение от коронавируса в больницах Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 2 октября 2020 года, рассказал Александр Беглов во время обсуждения с Александром Дрозденко вопросов взаимодействия субъектов во время эпидемии.

- Санкт-Петербург и Ленинградская область — это одна агломерация, у нас нет границ, нет и не может быть никаких оснований для отказа в медицинской помощи нашим жителям, где бы они не находились. С первых дней пандемии мы согласовывали решения по стабилизации ситуации, по принимаемым для этого мерам, по организации тестирования и лечения заболевших COVID-19, - отметил глава города на Неве.

Сейчас в стационарах Петербурга находятся 87 жителей области. Также больницы 47-го региона дали согласие на госпитализацию в ближайшую больницу жителей Северной столицы в случае необходимости.

За весь период в Санкт-Петербурге зафиксировано 43306 случаев заболевания КОВИД-19, в Ленинградской области выявлено 8242 случая.