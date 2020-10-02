Умер глава Комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области

Александр Степин умер на 61-м году жизни. Фото: safety.lenobl.ru

Глава Комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области Александр Степин умер утром 2 октября на 61-м году жизни. Соболезнования по поводу скоропостижной его кончины выразил и глава 47 региона Александр Дрозденко.

- Гулернатор Ленинградской области выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича Степина, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Известно, что причиной смерти председателя Комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области, имевшего также звание генерал МВД Российской Федерации, стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Александр Степин родился в Калужской области в 1960 году.В 1977 году окончил Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта. С 1985 года работал в МВД. В 2002 году был назначен заместителем начальника Управления по организованной преступности при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 2007 – начальником этого подразделения.

С 2008 года перешел на должность заместителя начальника главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Областной Комитета по правопорядку и безопасности он возглавил с августа 2016 года.

Дата и место прощания с Александром Степиным не называются.