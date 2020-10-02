Медицинские амбулатории в садоводствах Ленинградской области продлят работу

Медицинские амбулатории в садоводствах Ленобласти продолжат работать Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области продлят работу медицинские амбулатории, расположенные в садоводствах. Такое решение приняли в пятницу, 2 октября 2020 года, губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и 47-го региона Александр Дрозденко во время обсуждения совместных мер по противодействию коронавирусу.

- В этом году дачи стали основным местом отдыха для многих горожан, в том числе для пожилых людей, которые проводили там период самоизоляции. За летний сезон в медицинские амбулатории обратились более 40 тысяч граждан. При этом помощь в них оказывают и петербуржцам, и жителям Ленинградской области, - отметил глава Северной столицы.

Также губернаторы обсудили текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, тестированием, а также возможности по увеличению коечного фонда. На сегодня в Петербурге заболели уже более 43 тысяч жителей, в области - более 8 тысяч.

Для оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге развернуты 4076 коек. В Ленинградской области развернуты 866 коек.