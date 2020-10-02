Очереди из машин опять возникли на границе с Финляндией

На границе с Финляндией вновь появились пробки. Но небольшие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Послабление, которое власти Финляндии сделали ля иностранцев-владельцев недвижимости, моментально привело к пробкам на границе. Судя по онлайн-сервисам, отслеживающим ситуацию на границе, утром пятницы со стороны России стояли давно подзабытые пробки. Хоть и не такие как раньше, но по 50-60 машин в них было.

- Торфяновка: 53 легковые машины и три автобуса. Брусничное: 63 легковые, один автобус. Светогорск: 43 легковых, - сообщал по состоянию на 12:29 2 октября сервис e-finland.ru

Со стороны Финляндии на въезд в Россию было абсолютно пусто.

Напомним, что с 28 сентября власти соседней страны разрешили въезд тем, кто имеет недвижимость в Суоми. Причинами для поездки могут стать купля-продажа дома или квартиры, его ремонт или меры по содержанию. Но пустят только одного собственника, семьей поехать не получится.

Кроме того, въехать можно по неотложным обстоятельствам, как то: рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба, или устойчивые партнерские отношения.

От въезжающих потребуют готовый тест на отсутствие коронавируса. Второй анализ возьмут уже в Финляндии.