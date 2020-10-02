Количество административных нарушений в два раза уменьшилось за время пандемии в Санкт-Петербурге

Коронавирусные ограничения почти на половину снизили количество административных правонарушений в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за время пандемии в два раза снизилось количество административных правонарушений. Об этом в пятницу, 2 октября 2020 года, рассказали в комитете по опросам законности, правопорядка и безопасности, подводя промежуточные итоги этой работы. В Смольном это связывают с ограничительными мерами из-за коронавируса.

- Ограничительные меры не могли не повлечь за собой снижение правонарушений. Социальная активность снизилась и, как следствие, снизилось количество «бытовых» правонарушений, – отметила Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

На совещании отметили, что за восемь месяце в комиссии поступили 8 765 дел об административных правонарушениях. Для сравнения, за подобный период прошлого года было рассмотрено 14 994 дел.

За восемь месяцев текущего года в отношении физических лиц Комиссиями районов города назначено административных штрафов на общую сумму порядка 17 миллионов рублей.