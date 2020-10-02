МЧС предупреждает о ливнях в Ленобласти

Дожди придут в Петербург и Ленобласть с 5 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние деньки теплого и солнечного бабьего лета остались жителям Северо-Запада России. Выходные еще будут погожими - почти полностью, а вот с понедельника Санкт-Петербург и Ленинградскую область накроют интенсивные дожди.

- 5 октября на территории Ленинградской области в отдельных районах ожидаются ливни, - сообщает региональное управления МЧС и предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях.

Инциденты могут случиться при нахождении на воде, но внимательнее всего надо быть водителям. В особенности это касается дачников и тех, кто поедет утром понедельника на работу в Петербург. Автомобилистам советуют не превышать скорость, а также держать дистанцию и интервал с соседними машинами.

Что касается погоды, то в субботу и воскресенье Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует небольшую облачность. Температура в субботу и воскресенье будет достигать +18 градусов. Небольшие осадки возможны лишь днем и вечером 4 числа.

А вот с 5 октября пойдут дожди и термометры покажут в среднем +14 градусов. Но это все равно теплее нормы, что не может не радовать.