Нагрузку на больниц Санкт-Петербурга на пике коронавируса снизили благодаря федеральным стационарам

Подключение федеральных стационаров к приему пациентов с КОВИД-19 позволило снизить нагрузку на городские больницы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подключение федеральных стационаров к приему пациентов с коронавирусом позволило снизить нагрузку на городские больницы Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 2 октября 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов.

- В самое сложное время, на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией, ряд медицинских учреждений Петербурга, входящих в структуру Федерального медико-биологического агентства России, были переведены на прием больных с коронавирусом, - рассказал градоначальник.

При этом городские больницы смогли продолжить оказывать плановую медицинскую помощь пациентам.

Также Беглов рассказал, что на место ушедшего в отставку директора Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, академика РАН Юрия Лобзина, придет главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням у детей Александр Усков.

- Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Санкт-Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья. Наша задача – сделать все, чтобы они могли спокойно работать, отметила глава ФМБА России Вероника Скворцова.