Почти четверть населения Санкт-Петербурга сделали прививку от гриппа

В Санкт-Петербурге привиты от гриппа 1157060 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с начала осени прививку от гриппа сделали уже более 1,1 миллиона человек - это 21,5 процент населения. Иммунизация детей и беременных женщин началась 31 августа, взрослых - 2 сентября.

- Сегодня в Санкт-Петербург по линии Минздрава поступила очередная партия вакцины в количестве более 413 тысяч доз. Ранее в рамках Нацкалендаря поступили более 1,093 млн доз вакцин "Совигрипп" и "Флю-М". Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок на сегодняшний день привиты 1 040 361 человек, - рассказали в комитете здравоохранения.

На средства администраций районов Петербурга было закуплено 153 тысячи доз вакцины. На данный момент привиты почти 116,7 тысяч человек.

Петербург получит еще более 393 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, в том числе почти 159 тысяч доз четырехвалентной вакцины.