Участницу Сталинградской битвы, объявившей сбор денег для врачей в Санкт-Петербурге, наградили памятной медалью в Санкт-Петербурге

98-летняя Зинаида Антоновна Корнева, жительница Санкт-Петербурга, награждена памятной медалью от следственного комитета / Фото: Следственный комитет СПб

В Санкт-Петербурге 98-летняя ветеран войны Зинаида Корнева получила памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Награду пенсионерке вручили в пятницу, 2 октября 2020 года, сотрудники следственного комитета.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, с соблюдением всех правил и мер предосторожности, сотрудники комитета вручили медаль внучке Зинаиды Антоновны-Фомичевой Елене Львовне, а также поздравили с 75-летием Победы и адресовали ей самые искренние пожелания здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни, - рассказали в ведомстве.

Зинаида Корнева родилась в 1922 году, а в 1942 году была призвана на фронт. Она участвовала в обороне Сталинграда, после в составе 1-го Украинского фронта прошла всю Украину и участвовала в боевых действиях на территории Польши.

В 2020 году Зинаида Антоновна тоже отличилась. В разгар пандемии она организовала сбор денег для врачей, пострадавших от коронавируса.