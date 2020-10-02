Арендатора Александровских ворот обвинили в разрушении исторического здания

Так ворота выглядели до реставрации. Фото: КГИОП

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга остановил работы на Александровских воротах, относящихся к Охтинским пороховым заводам.

- КГИОП зафиксировано, что произведен демонтаж части кирпичной кладки конструкций объекта культурного наследия регионального значения «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на улице Химиков, д. 20 - без согласования проекта и разрешения на производство работ, - сообщает пресс-служба комитета.

Другими словами, историческую постройку едва не пустили по кирпичикам.

Чиновников КГИОП особенно возмутило, что представитель арендатора в интервью одному из городских заявил, что все работы согласованы с комитетом.

А так - сейчас. Фото: КГИОП

Известно, что с апреля 2019 года арендатором объекта по программе «Рубль за метр» является «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов». Согласно обязательствам, арендатор должен восстанавливать здание, но в строгом соответствии с указаниями КГИОПа.

Теперь судьбу Александровских ворот решат власти города. А арендатора собираются привлекать к ответственности.