Школу в Колтушах отправили на удаленку из-за вспышки коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школу в Колтушах отправили на карантин из-за вспышки коронавируса среди учеников и персонала. Впрочем, кто именно заболел и в каком количестве, пока не уточняется. В региональном Комитете по общему и профессиональному образованию утоняют, что ничего экстраординарного в ситуации нет.

- По решению Роспотребнадзора средняя школа имени академика Павлова в Колтушах в связи с необходимостью закрытия на карантин перешла на дистанционное обучение. Это обычные меры, которые мы применяли и ранее. Что касается остальных школ Всеволожского района, то там есть только отдельные закрытые классы, - заявил председатель Комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Нет закрытых школ и в других районах Ленобласти. Что касается конкретной школы в Колтушах, то удаленный режим почти для двух тысяч учеников начнется с 5 октября. Сколько он продлится, будет зависеть от эпидситуации в учебном заведении.

Напомним, что с недавних пор Всеволожский район вновь оказался в «красной» зоне Ленобласти.