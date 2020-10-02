51 класс в 25 школах и один детский сад ушли на карантин в Санкт-Петербурге

Еще восемь классов ушли на удаленку из-за вспышки коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже больше пятидесяти классов ушли на удаленное обучение в Санкт-Петербурге из-за заболевания коронавирусом учеников и персонала учебных заведений. Количество закрытых классов растет с каждым днем и за сутки увеличилось сразу на восемь.

- В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ полностью закрыт один детский сад, на обучение с использованием дистанционных технологий отправлен 51 класс в 25 школах, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Напомним, что еще накануне были закрыты 43 класса в 15 школах и все тот же детский сад.

При этом, отправлять школы на дистанционное обучение полностью, или же вводить дополнительные каникулы, как это сделали в Москве, петербургский Комобр пока не планирует.

Отметим, что в непосредственной близости в Петербургом, целиком на удаленку ушла крупная школа из Колтушей. Там причиной также стала вспышка коронавируса.