Подсветкой за 20 млн рублей украсят Санкт-Петербург к Новому году

По традиции Петербург украсят к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге уже готовятся к Новому году. По традиции город будет пышно украшен – елками, гирляндами, фонарями. Стало известно, что на освещение фасадов готовы потратить порядка 20,3 миллионов рублей. Это следует из данных сайта госзакупок, где накануне, 1 октября, был объявлен конкурс на такое оформление.

Так, преобразятся к зимнему празднику, например, фасад «Дома книги», Большой концертный зал «Октябрьский», Театр юного зрителя. Гирлянды, световые композиции, подсветы в виде снегопада появятся на домах крупных улиц города. Помимо Невского, Лиговского и Пионерской площади планируют украсить, конечно, Московский проспект, Приморский проспект, улицу Академика Крылова, набережную Черной речки и другие магистрали.

Исходя из документов, вся техническая подготовка должна быть завершена к 21 ноября. С этого дня можно будет приступать и к монтажу праздничного оформления. Появиться на улицах оно должно не позже 9 декабря. А начинать убирать всю красоту можно будет с 15 января.