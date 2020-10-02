Движение по Приморскому шоссе у Лахты ограничат с 6 октября

Участок Приморского шоссе уйдет на недельную реконструкцию. Фото: Яндекс.Карты

На неделю будет ограничено движение по Приморскому шоссе. Участок загруженной магистрали частично перекроют ради дорожных работ по реконструкции, собственно, самого Приморского шоссе.

- С 6 по 13 октября в связи с производством работ по реконструкции Приморского шоссе ограничивается движение транспорта по шоссе от Лахтинского проспекта до улицы Савушкина, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Отметим, что именно на этом участке к шоссе должны быть подключены выезды с территории «Лахта Центра». В перспективе у башни появится кольцевой перекресток, а на Приморский проспект и на улицу Савушкина уйдут два моста-путепровода.

Впрочем, пока сами мосты еще не построены. Вероятно, нынешние дорожные работы являются частью подготовки к из созданию.