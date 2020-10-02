Юго-Запад Санкт-Петербурга объединился в координационный совет для решения проблем

Активисты Юго-Запада Санкт-Петербурга создали «Совет народных депутатов». Фото: vk.com/vranski / activatica.org

Больше 40 депутатов и активистов Юго-Запада Санкт-Петербурга объединились в координационный совет, который будет стараться решать насущные проблемы Красносельского, Петродворцового и Кировского районов. Среди самых актуальных проблем – отсутствие метро, нелегальные свалки, острая нехватка рабочих мест и новых школ и детсадов, а также вездесущие долгострои.

Инициаторы объединения, замглавы МО Горелово Григорий Меньшиков и эко-активист Красимир Врански, считают, что иначе независимым депутатам не получится эффективно взаимодействовать. Тем более, проблемы разных районов все-таки общие.

- Мы приняли решение противопоставить бездействию властей громкий голос депутатского объединения. Наше рабочее название – «Совет народных депутатов», куда вошли члены разных политических партий, депутаты-самовыдвиженцы и обычные активисты, - сообщил Меньшиков.