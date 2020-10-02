Погасший Вечный огонь оградили на Марсовом поле

Вечный огонь отремонтировали на Марсовом поле. Фото: пресс-служба «ПетербугГаза»

Петербуржцы рассказали в соцсетях о погасшем Вечном огне на Марсовом поле. Оказалось, что вандалы тут ни при чем – сотрудники «ПетербургГаза» просто занимались плановым обновлением питающего оборудования мемориала. В течение дня работники смонтировали другие надземные газопроводы, а также конструкцию газорегуляторного пункта. А само пламя во время работ «спрятали».

- Пока шли работы, пламя Вечного огня перенесли с помощью специального факела с постоянной горелки на временную, расположенную там же. На месте тут же организовали дежурство ответственного персонала. К вечеру оборудование благополучно запустили, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «ПетербугГаза».

За временной горелкой следили работники. Фото: пресс-служба «ПетербугГаза»

Добавим, что последняя новость о Вечном огне на Марсовом поле была связана с очередным скандалом – вандалы сожгли там розу, попутно матерясь.