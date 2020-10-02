Смольный пообещал отремонтировать храм в Доме Радио

В Доме Радио отремонтируют помещение бывшей домовой церкви. Фото: Смольный

Художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отремонтировать помещение бывшей домовой церкви святого Николая Чудотворца. Храм находится в Доме Радио, где вовсю репетируют музыканты. Напомним, фасад здания уже привели в порядок, а вот строительный забор решили оставить, поскольку на нем висят фотографии умерших от коронавируса медиков –так называемая стена памяти.

- По замыслу Курентзиса, в помещении бывшей церкви будут проходить концерты хора, в том числе планируется исполнение духовной музыки в аутентичной атмосфере. Пока что там хранятся инструменты, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Губернатор согласился с позицией худрука оркестра и пообещал восстановить исторический объект.

- Очень важно, что нам удалось сохранить ту самую знаменитую блокадную студию Дома Радио, откуда выходила в эфир Ольга Берггольц. Это помещение должно стать частью единого мемориального пространства, сохраняющего память о блокадном подвиге Ленинграда, - добавил Беглов.