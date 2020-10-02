121 магазин попался на нарушениях по коронавирусу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в 121 магазине нашли нарушения по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга провел рейды по небольшим торговым комплексам в разных районах города для того, чтобы отыскать нарушителей мер безопасности по коронавирусу. Итого сотрудники Смольного наведались в 223 объекта. Вопросы появились к 121 магазину. В отношении нарушителей составили протоколы осмотра, по которым можно будет оформить уже административные документы. Инспекторы смотрели, естественно на наличие масок у посетителей и продавцов, соцдистанцию, наличие правил поведения в условиях пандемии и QR-коды.

- Сотрудники ведомства не раз заходили в торговые объекты и разъясняли все санитарные меры безопасности, которые необходимо соблюдать во время пандемии. Мы просим предпринимателей добросовестно отнестись к взятым на себя обязательствам, - отмечают в пресс-службе ККИ.

Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей и даже отзыв QR-кода, но окончательное решение за судом.