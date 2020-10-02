Бизнесмен отделался условным сроком по делу о хищении 5,6 млрд рублей в Санкт-Петербурге

Петербургский бизнесмен получил условный срок за участие в ОПГ, укравшей 5,6 млрд рублей. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд назначил условный срок бизнесмену из Санкт-Петербурга по делу о хищении 5,6 млрд рублей. Предпринимателем оказался Марат Каюмов, который на протяжении 8 лет был членом ОПГ вместе с экс-главой Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорием Слабиковым.

Злоумышленники зарегистрировали в городе организации в сфере строительства и привлекли туда соответствующие компании, чтобы собирать с них членские и вступительные взносы. Они обещали сохранить и увеличить деньги партнеров, но заключали фиктивные договоры.

- Сам Каюмов был директором нескольких предприятий и помогал коллегам оформить договоры, «грамотно» вести финансовые документы, осуществлять расчетные операции и банковские переводы. Подсудимый сотрудничал со следствием, вину признал и раскаялся. Он выдал 811 тысяч долларов США. В итоге его наказали лишением свободы сроком на 3 года условно с таким же испытательным сроком, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.