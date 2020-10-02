«Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов

"Зенит" назвал даты и время начала своих матчей в Лиге чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» опубликовал официальное расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Напомним, петербургский клуб получил в соперники не грандов европейского футбола, но все же боевитых команд – немецкую «Боруссию», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». «Зенит» начнет свое выступление в престижном турнире дома, 20 октября.

- 20 октября играем дома в 19:55 с «Брюгге». Далее в Германии, 28 октября в 23:00, сразимся с «Боруссией». Затем 4 ноября домашний матч против «Лацио», начало в 20:55. 24 ноября в 23:00 – ответная игра с итальянцами в гостях. 2 декабря в 23:00 встреча с «Брюгге» в Бельгии. И, наконец, финальная игра 8 декабря в 20:55 с «Боруссией» на «Газпром Арене», - передает пресс-служба «Зенит».

Напомним, главный тренер петербургского клуба Сергей Семак положительно оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов. По мнению наставника «Зенита», у команды есть все шансы показать себя с лучшей стороны. Предпочтительнее других, как считает Семак, смотрится разве что «Боруссия».