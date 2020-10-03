«Хендай» насмерть переехал велосипедиста, упавшего на дорогу в Ленобласти

"Хендай" переехал велосипедиста в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщина за рулем «Хендая» переехала велосипедиста в Ленобласти. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Страшная авария произошла около 19:12 на 106-м километре автодороги «Кемпелово – Выра – Тосно – Шапки». По неизвестной причине велосипедист свалился на дорогу. К сожалению, водитель иномарки не успела среагировать на лежащего мужчину.

- За рулем «Хендая Санта Фе» находилась 59-летняя женщина. Известно, что она совершила наезд уже на лежащего велосипедиста. Личность погибшего сейчас устанавливается. На вид мужчине от 40 до 45 лет. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что чуть ранее, но уже в Гатчине водитель «Дэу Нексии» неудачно съехал на обочину, где сбил стоящего пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы, за его жизнь борются медики.