«Танцующего» медведя сняли на видео в лесу в Ленобласти

Медведь почесал спину о дерево в Ленобласти и попал на видео. Фото: vk.com/n_svirsky

«Танцующий» медведь попал в объектив фотоловушки Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области. Косолапый подошел к одному из деревьев в лесном массиве и принялся чесать спину о ствол. Таким образом медведь оповещает «соседей» о своем присутствии – с помощью запаха и клочков шерсти.

- В мире животных существует много способов коммуникации. Медведь, попавший в нашу фотоловушку, решил пообщаться визуальным способом. Облюбовав себе так называемое «чесальное дерево», косолапый обитатель леса оставил на нем клочки шерсти, задиры от когтей и отметины от зубов. Также дерево сохранило и запахи медведя. Все эти сигналы должны показать остальным животным в лесу, «кто в доме хозяин» и какого он пола, возраста и размера, - рассказывают в группе заповедника во «Вконтакте».

"СМС" от медведя получил барсук. Фото: vk.com/n_svirsky

К слову, послание медведя этим же вечером «прочитал» другой обитатель леса – барсук. Он обнюхал ствол дерева и удалился восвояси.