Петербургские врачи в третий раз прооперировали ребенка с гигантским родимым пятном

Врачи прооперировали девочку с гигантским родимым пятном на 90% тела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи СПбГПМУ успешно прооперировали двухлетнюю девочку с гигантским родимым пятном, занимающим почти 80% всего тела. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о судьбе ребенка с похожей проблемой. Вот только у малютки Вики Хвостанцевой родимое пятно находилось на 80% тела. Нынешний же случай – более серьезный, но новый пациент смело преодолел операцию.

"КП" уже писала о гигантском невусу, занимавшем около 80 % тела малютки Вики Хвостанцевой. Выглядело это так. Фото: из личного архива Марии Хвостанцевой

Врачи действовали по выработанной схеме – пересадили кожу. Вот только у малютки не было «живого места», откуда можно было бы позаимствовать чистый покров тела. Поэтому медики сначала избавились от мелких родинок. В итоге материала хватило, чтобы успешно убрать половину доброкачественного пигментного невуса. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и спокойно играет.

- Дочка могла травмировать, поцарапать эти родинки. Могли повлиять другие факторы, в результате которых невус стал бы злокачественным. Поэтому врачи порекомендовали нам сделать операции, удалить эти пятна, - цитируют мать девочки в пресс-службе вуза.