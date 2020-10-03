Пожилую петербурженку обманули на 30 тысяч, продав ей «биозащиту от коронавируса»

Пенсионерке из Санкт-Петербурга продали "биозащиту от коронавируса". Фото: Олег ЗОЛОТО

80-летняя петербурженка стала жертвой мошенников, которые продали ей «биозащиту от коронавируса». В квартиру пенсионерки, расположенную на Посадской улице в Кронштадте, заявились две неизвестные женщины вместе с мужчиной. Злоумышленники представились сотрудниками ЖКХ и сообщили о новейшей разработке ученых, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. На деле же они предложили бабушке купить обычный фильтр для воды.

- Пенсионерка заплатила незнакомцам 30 тысяч рублей, а спустя 10 минут поняла, что ее обманули. Она тут же позвонила в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа и изъяла отпечатки пальцев, следы обуви, договор и товарный чек. Личность мужчины оперативно определили – это 32-летний уроженец Узбекистана. Приметы женщин следующие: на вид 30 лет, худого телосложения, были одеты в синие куртки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. По статье за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лжекоммунальщикам грозит до 5 лет лишения свободы.