Погода 3 октября в Санкт-Петербурге: Солнечно и без дождей

Теплая и солнечная погода ожидает Петербург 3 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выходные начнутся с прекрасной погоды. В субботу, 3 октября 2020 года, в Северной столице тепло и солнечно. По прогнозу синоптиков, день пройдет без дождей, а с юго-востока подует нежный, теплый ветер.

- Сегодня, 3 октября, Санкт-Петербург еще будет ощущать влияние юго-западной периферии обширного антициклона. При переменной облачности в Северной столице вновь без дождей, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Сейчас самое время ловить последние теплые деньки. В субботу температура воздуха в городе на Неве установится на уровне плюс 17-19 градусов по Цельсия, а Ленинградской области до 15-20 градусов тепла.

Ветер в Петербурге ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое самочувствие. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.