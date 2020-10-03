Более 28,7 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 28,7 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С Санкт-Петербурге продолжается борьба с распространением коронавируса. Каждый день огромное количество людей проходит обследование на наличие инфекции. По данным Смольного на 3 октября 2020 года анализы сдали еще более 28 тысяч человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28781 человека. Под медицинским наблюдением находится 2676 человек. Из них 33 - в обсерваторе, 695 - контактные, 1948 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, число зараженных каждый день в Петербурге растет. Накануне, 2 октября, количество новых заболевших впервые с июля превысило 300 человек.

С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились уже более 43,6 тысяч горожан. Из них выздоровели свыше 29 тысяч и скончались 3 тысячи.