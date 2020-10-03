Полицейских и кинологов наградили за спасение людей в Санкт-Петербурге

В Петербурге наградили отличившихся сотрудников полиции / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге поощрили отличившихся сотрудников полиции. В пятницу, 2 октября 2020 года, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил сотрудников МВД, которые проявили себя во время несения службы. Ими стали патрульный Дмитрий Зайцев, спасший девушку от необдуманного прыжка в воду, и кинолог Мария Копцева, благодаря которой удалось предотвратить преступление в отношении школьницы.

- Находясь в патруле, Дмитрий Зайцев спас жизнь девушке, собиравшейся спрыгнуть в канал Грибоедова. Роман Плугин отметил, что награждение Зайцева «уже становится хорошей традицией», ведь это не первый раз, когда патрульный проявил себя, – в феврале этого года лейтенант полиции спас мужчину, который бросился в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Благодарность получила кинолог Мария Копцева, которая вместе со служебной собакой Волк Меркурий нашла след преступника-насильника, удерживавшего девочку в заброшенном доме.

ба полицейских отмечены благодарностью начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерала-лейтенанта полиции Романа Плугина. Им вручены денежные премии.