У чемпиона Европы по самбо угнали Lexus в Санкт-Петербурге

У чемпиона Европы по самбо угнали Lexus ES 200 в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге у чемпиона Европы по самбо Хадиса Башировича Ибрагимова угнали дорогостоящий Lexus ES 200. Боец UFC и специалист по физической культуре и спорту в комитете города обратился в полицию днем в пятницу, 2 октября 2020 года, и рассказал, что автомобиль пропал прямо от дома, где он живет.

- По словам 25-летнего спортсмена, он припарковал свой автомобиль у дома 1 по Пискаревскому проспекту в 21:30 часов 1 октября. А в 12:30 часов 2 октября машины уже не оказалось на месте, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Lexus белого цвета и 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля оценивается в 1,9 миллион рублей.

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, установленные во дворе дома. На них видно, как в 22:17 часов 1 октября к машине подходит неизвестный человек, мигает сигнализацией, садится за руль авто и уезжает в сторону Свердловской набережной. Поиски авто продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.