Лучшие педагоги Санкт-Петербурга получат премии правительства

Премии Правительства Санкт-Петербурга получат 60 лучших педагогов и работников образования Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наградят лучших педагогов и работников образования. Соответствующее постановление в субботу, 3 октября 2020 года, подписал губернатор города Александр Беглов. Всего будут награждены 60 учителей.

- Премии за выдающиеся заслуги и вклад в развитие отрасли, обучение и воспитание подрастающего поколения присуждаются по номинациям: «Лучший преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Санкт-Петербурга по программе подготовки квалифицированных рабочих», «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга», - рассказали в Смольном.

Сорок классных руководителей городских школ получат по 50 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей будет выплачено 10 педагогам профессиональных образовательных учреждений, которые готовят квалифицированных рабочих. Также премию 100 тысяч рублей получат 10 мастеров городских профессиональных образовательных учреждений, реализующих программы по подготовке квалифицированных рабочих.