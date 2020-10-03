Полиция расскрыла многомиллионное дело о мошенницах-эзотериках "Ордена пути" в Санкт-Петербурге

Полицейские Петербурга раскрыли дело о многомиллионном мошенничестве организации "Орден пути" Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция закончила многолетнее расследование уголовного дела в отношении двух женщин, которые организовали эзотерическое сообщество "Орден пути", где проводили "мистические" обряды за большие деньги. В субботу, 3 октября 2020 года, подозреваемых в мошеннице отправили под суд.

- В 2006 году одна из женщин, имея высшее образование в области психологии, создала организацию эзотерического толка. Возглавляя сообщество, женщина умело входила в доверие к людям и убеждала, что им нужно провести религиозный обряд по установке "купола" защиты. Услугу мистического толка предлагалось осуществить за определенную плату. Стоимость обряда могла доходить до 300 тысяч евро, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

При этом женщины уверяли, что деньги они передают церквям. Однако на деле забирали себе. В итоге, с 2010 по 2016 годов они обманули наивных клиентов на сумму более 16,8 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Московского района Санкт-Петербурга для направления дела в суд и рассмотрения его по существу.