Ливни обрушатся на Ленинградскую область 5 октября

Ливни надвигаются на Ленинградскую область Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС предупредило жителей Ленинградской области о надвигающейся непогоде. В понедельник, 5 октября 2020 года, в регионе ожидаются сильные ливни. В основном они пройдут ночью и утром.

- 5 октября ночью и утром в отдельных районах Ленинградской области ожидаются сильные дожди, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Местным жителям рекомендуют во время дождей воздержаться от поездок по городу и оставаться дома или на работе.

Постепенно "бабье лето" уходит из области. В воскресенье, 4 октября 2020 года, еще будет тепло. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью местами, преимущественно на западе небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха в ночное время 7-17 градусов, в дневное до 12-17 градусов выше нуля.