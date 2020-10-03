Новый народный парк "Зима-лето" откроется в Колпино Санкт-Петербурга

В поселке Металлострой Петербурга создается народный парк / Фото: Смольный

В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга создается народный парк. В субботу, 3 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов посетил общественное пространство "Зима-лето парк". Идея создать парк на заброшенном участке появилась у жителей соседних домов. Они сами и начали ее реализовывать.

- Сегодня мы видим хороший результат совместной работы районных властей, муниципалов, депутатов и самих граждан. Поэтому такие программы как "Родной район" и "Твой бюджет" приоритетны для нас. Благодаря им город вместе с жителями строит свое будущее, - сказал Александр Беглов.

Заброшенный участок уже расчищен от мусора, распланирована территория, в водоемы запустили рыбу и устроили пирсы для рыбалки.

- Хоккейную коробку поставили, детскую площадку и горку разместили. Но самое главное — сохранили экосистему и природный ландшафт. Такие инициативы должны стать примером, - добавил губернатор.

В парке планируется обустроить прогулочные зоны, спортивные объекты, в частности площадку для скейтборда, проектирование которой уже ведется. По словам губернатора, проект площадки должен быть готов до конца года.