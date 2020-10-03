Город Колпино избавят от шлагбаумов

Колпино избавится от шлагбаумов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во время рабочего объезда Колпинского района в Санкт-Петербурге в субботу, 3 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов заявил, что скоро в городе избавятся от шлагбаумов. Он ознакомился с ходом строительства двухуровневой развязки на пересечении Вознесенского и Петрозаводского шоссе, отметив, что в дальнейшем планируется расширить и само Петрозаводское шоссе.

- За последнее время мы построили для Колпино практически объездную дорогу, - сказал глава города.

Он отметил, что в прошлом году были открыты сразу 3 стратегических для района транспортных объекта: Усть-Ижорское шоссе, Финляндская улица и Оборонная улица до Вознесенского шоссе с виадуком через железнодорожные пути. Также заработала станция метро "Шушары".

Ведутся работы по возведению участка Софийской улицы до Заводского проспекта. Работы выполнены на 56% и идут опережающими темпами.