9-летнюю девочку похитили и избили в Санкт-Петербурге

В Петербурге третьеклассница рассказала, что ее избил неизвестный мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция выясняет обстоятельства странного похищения 9-летней девочки в Санкт-Петербурге. В половину шестого вечера в пятницу, 2 сентября 2020 года, в полицию Василеостровского района обратился мужчина и рассказал, что встретил во дворе дома 9 по Морской набережной девочку, которая заблудилась.

- Девочка рассказала, что около 15:40 часов на улице у дома 91 по Среднему проспекту к ней подошел неизвестный мужчина, взял ее за руку и посадил в черную машину, после чего повез в неизвестном направлении, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов девочки, по пути мужчина ударил ее по голове и она потеряла сознание. Очнулась школьница уже на пустыре между ЗСД и домом, где ее нашли. Больше ничего вспомнить не может.

Школьницу госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а также разыскали родителей. Сейчас полиция проверяет информацию.